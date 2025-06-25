20 НТО демонтировано в Кашире с начала года

В Кашире продолжается работа по демонтажу нестационарных объектов. В округе на регулярной основе проводятся осмотры земельных участков, находящихся в частной и муниципальной собственности. Эти мероприятия проходят с целью искоренения незаконно установленных НТО и для приведения торговых объектов к соответствующему архитектурному облику. Всего на территории городского округа Кашира с начала года демонтировано уже 20 НТО, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Активные действия по приведению торговых объектов в соответствие с нормативными требованиями ведутся в рамках поручений губернатора Московской области Андрея Воробьева. Незаконные торговые объекты часто становятся источниками беспорядка, загромождают тротуары и проезды, создают неудобства для жителей и нарушают эстетику городской среды.

«Мониторинг территории ведется ежедневно. Если выявляются НТО, не соответствующие требованиям законодательства, их адреса вносятся в план демонтажа. Демонтировали еще три нестационарных торговых объектов на территории округа. Демонтировали НТО по улице Садовой 12 и 2б, а также один в деревне Никулино. С владельцами НТО поначалу проводят разъяснительную работу, после которой предприниматели обычно сами демонтируют свои объекты», — рассказала начальник отдела по экономической политике администрации округа Оксана Новосельцева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.