20 ноября: какой сегодня праздник, что будет в этот день

В эту дату отмечают Всемирный день ребенка, День педиатра, Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и Международный день вина «Зинфандель».

Всемирный день ребенка

Празднование этой даты рекомендовала в 1954 году Генассамблея ООН. Каждая страна могла выбрать то число, которое считала нужным. 20 ноября 1959 года была принята Декларация прав ребенка, а в 1989 году — Конвенция о правах ребенка.

Дети и подростки — самые уязвимые члены общества, их права часто нарушаются, поэтому борьба за них имеет особое значение в мире. Одно из самых распространенных нарушений — неудовлетворительные условия жизни. По данным ООН, сегодня каждый пятый ребенок живет в условиях нищеты.

День педиатра

Празднование этой даты неразрывно связано со Всемирным днем ребенка. Педиатрия — наука, изучающая болезни ребенка, их лечение и способы избежать инфекций. Поэтому профессию педиатра сложно переоценить. Хороший врач становится опорой для родителей и залогом здоровья для детей на долгие годы.

Российская школа педиатрии прославилась на весь мир. Среди известных педиатров страны Филатов Н. Ф., Тольский Н. А., Корсаков Н. С., Молчанов В. И. и многие другие. Традиционно в эту дату проходят лекции, симпозиумы, конференции, где врачи делятся опытом.

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких

Он проводится каждый год в среду второй или третьей недели ноября по инициативе Всемирной организации здравоохранения. ХОБЛ — это собирательное название заболеваний, которые поражают легкие. По данным организации, этой болезнью страдают 210 млн жителей планеты. ХОБЛ занимает четвертое место среди ведущих причин смертей в мире.

Болезнь развивается в основном из-за курения, табачного дыма, загрязнения воздуха, контакта с испарениями химических веществ. ХОБЛ неизлечима, но правильная терапия поможет замедлить ее развитие. По мнению врачей, если сегодня не предпринимать ничего по борьбе с заболеванием, то через 10 лет его распространение вырастет на 30%.

Международный день вина «Зинфандель»

Праздник отмечается каждую третью среду ноября. Этот сорт вина вызывает у людей яркие эмоции. Напиток имеет калифорнийское происхождение, но его корни уходят глубоко в Европу. В XIX веке этот сорт «переехал» в США, хотя раньше выращивался в Хорватии. В Италии он известен как «Примитиво», а «Зинфанделем» он стал в Калифорнии.

Этот сорт с богатым вкусом и алкоголем повыше обычного — иногда 15% и даже больше. Это насыщенное, мощное вино, которое буквально «звучит» во рту. Можно услышать ноты ягод, специй и даже шоколада.

Именины

Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Иларион, Кирилл, Константин, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Федор, Федот.