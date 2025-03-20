20 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают День Земли, День весеннего равноденствия, Международный день счастья и Международный день без мяса.

День Земли

Праздник отмечается по инициативе ООН. Есть два Дня Земли — один посвящен Дню весеннего равноденствия (19, 20 или 21 марта), а второй — 22 апреля — носит экологическую направленность.

В День весеннего равноденствия меняется биологический ритм планеты, пробуждается и обновляется природа. Основал этот день американский общественный деятель Джон Мортон. Он занимался посадкой деревьев и кустарников, а современная идея празднования была заложена бизнесменом Джоном Макконеллом. Сегодня Дни Земли — это гражданская инициатива в защиту планеты как глобального дома для всего человечества.

День весеннего равноденствия

Дата меняется каждый год. Обычно это природное явление происходит между 19 и 21 марта. В этом году оно выпадает на 20 марта. В этот день центр Солнце в видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. В это время дни во всех странах почти равны ночи.

У многих народов Земли в День весеннего равноденствия начинается Новый год, например, Иран, Афганистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. Когда не было календарей, весну определяли по Солнцу. Считалось, что именно с этого дня начинается обновление природы.

Международный день счастья

Эту дату в 2012 году учредила ООН своей резолюцией. Она призвана принять тот факт, что счастье является важный и общим чувством для всех людей планеты, а стремлением к нему — смысл жизни и основная цель всего человечества. Поэтому ООН призывает все страны направить усилия для улучшения благосостояния каждого человека.

Организация стремится в этот день обратить внимание, что экономическое развитие должно быть сбалансированным, равноправным и всеохватывающим. Результатом такой модели станет экономический рост, искоренение нищеты и возможность сделать людей счастливыми.

Международный день без мяса

Он отмечается с 1985 года. В этот день многие магазины не продают мясо, активисты пропагандируют вегетарианство и сострадание к животным. В некоторых странах этот праздник получил государственную поддержку, а в России он отмечается с 2012 года.

Каждый год человечество убивает более 60 млрд животных для еды. В это же время около 1 млрд людей на планете голодают и испытывают нехватку воды. На производство 1 кг мяса нужно более 10 кг зерна и свыше 15 литров воды. В эту дату активисты предлагают подумать об этой статистике.

Именины

Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Мария, Надежда, Николай, Павел.