20-летнего парня из Донецка задержали сотрудники ФСБ за комментарии в соцсетях
Работники управления ФСБ РФ по Донецкой Народной Республике провели задержание 20-летнего мужчины из Донецка. Он призывал к террористической деятельности и писал антигосударственные комментарии в интернете, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства в регионе.
Мужчина выкладывал незаконные материалы в интернет. Также в комментариях в Telegram он призывал совершать насильственные действия против россиян.
Помимо этого, мужчина призывал уничтожать административные строения, в которых работают сотрудники органов государственной власти. Против дончанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).
Молодой человек признал вину в содеянном. Он раскаялся.
Задержанный сказал, что не знал о возможной ответственности, которая может наступить за написание подобных комментариев.
