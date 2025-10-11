20-летнего парня из Донецка задержали сотрудники ФСБ за комментарии в соцсетях

сегодня в 08:59

Мужчину из Донецка задержали сотрудники ФСБ за призывы к терроризму в Telegram

Работники управления ФСБ РФ по Донецкой Народной Республике провели задержание 20-летнего мужчины из Донецка. Он призывал к террористической деятельности и писал антигосударственные комментарии в интернете, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства в регионе.

Мужчина выкладывал незаконные материалы в интернет. Также в комментариях в Telegram он призывал совершать насильственные действия против россиян.

Помимо этого, мужчина призывал уничтожать административные строения, в которых работают сотрудники органов государственной власти. Против дончанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Молодой человек признал вину в содеянном. Он раскаялся.

Задержанный сказал, что не знал о возможной ответственности, которая может наступить за написание подобных комментариев.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.