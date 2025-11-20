20-летие «Молодой Гвардии Единой России» отметили в Раменском

В ДК «Дементьевский» 18 ноября отметили 20-летие «Молодой Гвардии Единой России» интеллектуальной игрой «Вместе мы — Россия!». Об этом сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

«Молодая Гвардия» прошла долгий путь, став одним из крупнейших молодежных движений страны. Благодаря своей активной позиции, участию в важных общенациональных задачах и реализации множества патриотических, благотворительных и просветительских проектов, организация заслужила высокое доверие.

По инициативе представителей «Молодой Гвардии», встреча прошла в формате увлекательной интеллектуально-патриотической игры «Вместе мы — Россия!». Темой игры стала многонациональность нашей страны. Это прекрасная возможность для молодежи не только продемонстрировать свои знания и смекалку, но и укрепить чувство гордости за свою Родину.

На квизе собрались студенты филиала Авиационного техникума им. В. А. Казакова и Раменского дорожно-строительного техникума. Три команды-победителя получили ценные подарки — сертификаты и билеты на интересные мероприятия.

Такие игры поднимают патриотический дух подрастающего поколения, помогают им понять важность истории и единства нашей страны. Гордимся нашей молодежью, ее энергией и готовностью быть активной частью общества.

В тот же день депутаты фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Раменского муниципального округа поздравили местных активистов «Молодой Гвардии Единой России» со знаменательной датой — 20-летием со дня основания организации.

В ходе встречи парламентарии выразили благодарность молодогвардейцам за инициативность и реальные дела. Особо была отмечена значимая роль «Молодой Гвардии» в общественно-политической жизни округа и ее вклад в реализацию важных социальных и волонтерских проектов.

«Сегодня „Молодая Гвардия“ — это мощная команда единомышленников, настоящая кузница кадров и надежный резерв нашей партии. Ребята всегда находятся на самом острие общественных потребностей, будь то помощь ветеранам, патриотические акции или поддержка спецоперации», — отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Бурмистров.

За активную гражданскую позицию и вклад в развитие волонтерского движения на территории Раменского муниципального округа ряду наиболее отличившихся активистов были вручены Благодарственные письма от партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.