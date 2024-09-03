В Подмосковье почтили память жертв террористических актов

В День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября в Подмосковье провели мероприятия в память жертв терактов. 20 лет прошло со страшной трагедии в Беслане, когда День знаний в городской школе был прерван чудовищным по своей жестокости террористическим актом, в результате которого погибло более трехсот человек, в основном женщины и дети, сообщила пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

В этом году трагедия коснулась и Московской области, страшный теракт в Крокусе унес жизни 145 человек.

Жители Подмосковья вспомнили жертв террористических актов, а также сотрудников специальных служб и правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

Терроризм — это современное зло человечества, которое не имеет национальности и вероисповедания. Под ударами террористических атак оказываются, как правило, мирные, беззащитные люди, женщины, дети, старики. Этому нет, и не может быть никакого оправдания и прощения. Мы с вами должны приложить все усилия для того, чтобы не дать террористам шанс повторить трагедии. Главное наше оружие — бдительность, сплоченность и неравнодушие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.