20 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

20 июля в мире отмечают Международный день шахмат и Международный день торта. А православные христиане вспоминают преподобную Евфросинию.

Международный день шахмат

В 2019 году Генеральная ассамблея ООН учредила 20 июля Всемирным днем шахмат. 20 июля 1924 года в Париже появилась Международная шахматная федерация (ФИДЕ). Именно по инициативе федерации 20 июля с 1966 года отмечают этот день.

Шахматы — это одна из древнейших интеллектуальных и культурных игр. Здесь хорошо сплетаются научное мышление, спорт, элементы искусства. Играть в шахматы люди могут в любом месте и любое время.

Часто взрослые приучают своих детей к интеллектуальным играм с детства.

Международный день торта

20 июля во всем мире празднуют Международный день торта. Считается, что история этого десерта насчитывает более 2 тыс. лет.

Инициатором праздника в честь торта стал некоммерческий союз творческих людей в Милане «Королевство любви». Они придумали этот праздник, чтобы продвигать дружбу, любовь и гуманизм, так как именно вкусный торт с чаем может сблизить людей.

В России в этот день обычно организуют благотворительные мероприятия для детей, которые остались без попечения родителей, праздничные концерты. Также проводят конкурсы и соревнования на самый лучший торт.

Авдотья Сеногнойка

20 июля православные вспоминают память преподобной Евфросинии, в миру ее звали Евдокия (в русской традиции — Авдотья). Она была дочерью суздальского князя Дмитрия Константиновича и вышла замуж за великого князя Московского Дмитрия Донского. Спустя время она возвела несколько храмов, соблюдала строгий пост, носила вериги.

Воспитав 5 сыновей, Евдокия приняла постриг в монашество под именем Евфросиния.

Этот день назвали Сеногнойкой из-за частых дождей, которые мешали заготавливать сено. Верили, что если в этот день идет дождь, то он продлится несколько недель, а сено, которое не успели убрать, сгниет сразу на лугах.

Именины

В этот день именины отмечают Фома, Сергей, Павел, Остап, Лукьян, Герман, Акакий, Ефросинья и Евдокия.