20 градусов тепла и ветер до 8 м/с будет в Московском регионе 4 сентября

Днем 4 сентября в Москве и области будет от 20 до 22 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В четверг днем в Московском регионе будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от 9 до 11 градусов тепла. Будет облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, от трех до восьми метров в секунду.

Ранее сообщалось, что с 3 по 5 сентября на всей территории Подмосковья будет III класс пожарной опасности. В ближайшие дни днем температура воздуха в регионе достигнет 15-19 градусов тепла, а ночью 8-14. Дождей не будет.