20-градусное тепло ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и столице во вторник прогнозируется теплая погода, температура поднимется до плюс 18 — плюс 20 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности обойдется без осадков.
Скорость южного ветра не превысит 8 м/с. Атмосферное давление днем составит 753 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до плюс 7 — плюс 9 градусов. Днем 25 сентября температура будет плюс 22 — плюс 24 градуса. Также осадков не ожидается.