20-градусное тепло ожидается в Московском регионе в субботу
В Подмосковье и столице в субботу температура будет плюс 20 — плюс 22 градуса, местами может пройти небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется облачная с прояснениями погода.
Скорость юго-восточного, восточного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 8 — плюс 10 градусов, днем 18 мая — от плюс 18 до плюс 20. Сохранится облачная погода, пройдет небольшой дождь.