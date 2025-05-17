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20-градусное тепло ожидается в Московском регионе в субботу

В Подмосковье и столице в субботу температура будет плюс 20 — плюс 22 градуса, местами может пройти небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.