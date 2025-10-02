20 городов Подмосковья примут участие в экоакции «Школа утилизации: электроника»

сегодня в 13:11

С сентября на территории Московской области стартовал очередной этап экологической программы «Школа утилизации: электроника» фонда рационального природопользования. За сентябрь в подмосковных округах было собрано более 120 тонн электролома, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

Акции в октябре пройдут в Воскресенске, Егорьевске, Бронницах, Котельниках, Луховицах, Зарайске, Озерах, Раменском, Жуковском, Лыткарине, Коломне, Серебряных Прудах, Кашире, Ступине, Домодедове, Видном, Ленинском, Чехове, Серпухове, Пущине, Протвине.

«Акции по утилизации электроники в сентябре прошли в 14 подмосковных городах, в которых традиционно принимали участие различные учреждения и неравнодушные жители. Всего было за месяц собрано более 120 тонн отработавшей свое электроники. Такие акции повышают прежде всего уровень экологической грамотности среди населения, способствуют формированию осознанного отношения к отходам и созданию культуры бережливого потребления. Важным фактором является и то, что старое электронное устройство не становится бесполезным мусором, а обретает новую жизнь», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Еще раз о том, как проходит сбор старых электроприборов в Подмосковье

Власти, организации или экологические движения создают временный пункт приема

В дату проведения сбора техники в округе сотрудники фонда:

бесплатно вывозят оборудование;

запускают его переработку на производстве фонда согласно законодательству;

все элементы идут на переработку Кто может участвовать в программе;

бюджетные учреждения (в том числе социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры, спорта и т. д.), + сотрудники, школьники/воспитанники;

органы государственной и муниципальной власти;

население.

Утилизация техники для коммерческих организаций стоит 1 рубль.

Сбор в учебных заведениях

Образовательные учреждения могут организовать сбор техники среди учащихся и воспитанников. Что нужно сделать:

Зарегистрироваться на сайте программы максимум за две недели до дня мероприятия в городе;

Опубликовать не менее чем за 10 дней до события в электронном журнале, родительском чате, на сайте дату и время сбора + список техники, которую можно сдать;

Привлечь к участию минимум 30% классов и постараться собрать от 450 кг техники. Можно объединиться с другими школами и детсадами города;

Провести интерактивные экологические уроки о раздельном сборе и утилизации электронных отходов. Методические материалы можно скачать на сайте проекта;

Провести креативную экологическую акцию в день вывоза техники, сделать публикации на сайте, в социальных сетях, в местных СМИ.

Важно: из образовательных учреждений технику вывозят только во время учебного года.

Сбор в других бюджетных учреждениях. Как участвовать:

Зарегистрироваться на сайте программы не менее чем за две недели до дня проведения программы в городе.

Получить договор, форму заявки, разрешительные документы от координаторов.

Направить реквизиты организации и заполненную заявку с перечнем оборудования на утилизацию.

Согласовать с координаторами дату и время вывоза. Если техники много, ее могут забрать вне графика.

Дождаться результатов технической экспертизы оборудования (проводят в рамках программы).

Списать, демонтировать и собрать оборудование в удобном для выноса помещении к дате вывоза.

В день утилизации:

погрузить оборудование в автомобиль фонда;

получить акт приемки-передачи и спецификацию в двух экземплярах;

вернуть водителю экземпляр с подписью руководства.

Забрать акт утилизации (оформят в течение 60 дней)

Сотрудники могут сдать личную электронику. В документах ее не учитывают.

На утилизацию принимают:

офисную технику;

бытовую технику (включая стиральные машины и холодильники);

электроинструменты;

научную, медицинскую технику;

телефоны и другие гаджеты;

электронные игрушки.

Не принимают:

оборудование, отмеченное знаком радиации;

картриджи.

С графиком вывоза в 2025 году можно ознакомиться на официальном сайте фонда природопользования по ссылке.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.