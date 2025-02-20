20 февраля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно отпраздновать Всемирный день управления информацией или День леденцовых петушков. А еще 20 февраля 1986 года запустили орбитальную научную станцию «Мир».

Всемирный день социальной справедливости

Праздник учрежден Генассамблеей ООН 26 ноября 2007 года. Он появился для сокращения социального неравенства и обращения внимания чиновников на несправедливость.

К этому дню имеют отношение люди, которые противодействуют социальной несправедливости. В различных мероприятиях принимают участие активисты благотворительных фондов, представители политических, общественных, государственных учреждений и соцслужб. В этот день по всему миру проводят семинары, конференции, просветительские лекции, на которых обсуждаются проблемы социальной сферы.

Всемирный день управления информацией

Он отмечается каждый третий четверг февраля. В этом году выпал на 20 февраля.

Этот день посвящен информации как таковой, он призван подчеркнуть ее важность в современном мире, напомнить о том, что время, в которое людям сейчас доводится жить, именуется веком информации.

Под управлением информацией в данном случае подразумевается многое: анализ, защита, варианты подачи или преподнесения, хранение. Упрощение, ускорение, широта охвата и доступность передачи, обмена, хранения информации стали неотъемлемой частью жизни современного общества.

День леденцовых петушков

Сегодня можно побаловать себя или ребенка леденцом на палочке. День, посвященный этому лакомству, отмечается каждый год 20 февраля.

В России сладости из жженого сахара начали делать в XV веке. Конфеты использовали как средство от кашля, детскую пустышку. И также лакомство являлось единственным на тот момент доступным вариантом сладкого угощения для ребятишек.

День профессионального алкоголика

Сегодня поздравляют людей, которые смогли победить свою зависимость.

Многие пациенты с алкогольной зависимостью начинали с «легкого» — пива. Но врачи уже отмечают такое явление как пивной алкоголизм. Впоследствии пациенту становиться все равно, что пить, лишь бы достичь желаемого эффекта.

Лечится такая зависимость долго и трудно. Невозможно ее преодолеть без желания самого заболевшего.

Могущница, Луковый день

Это народный праздник, в который православная церковь чтит память преподобного Луки Елладского. Второе название — Могущница — пошло от травы-лапчатки с крестообразными листьями, которая приобретает необыкновенную силу именно 20 февраля.

В праздник принято поминать усопших родственников, посещать могилы и ходить в церковь. В этот день пекут пироги с луковой начинкой и несколько кусков оставляют за порогом для покойных. Также пироги раздают нищим.

Научная станция «Мир» была выведена на космическую орбиту

В 1986 году в СССР запустили орбитальную научную станцию «Мир». Она на 15 лет стала единственной в мире пилотируемой космической лабораторией для долговременных научно-технических экспериментов и исследования человеческого организма в космосе.

«Мир» эксплуатировали до июня 2000 года, что почти в три раза дольше, чем было запланировано при запуске станции. На ее борту были выполнены 24 международные программы экспериментальных исследований, проведено свыше 16,5 тыс. экспериментов.

День рождения врача Елизаветы Глинки

Елизавета Глинка родилась в 1962 году в Москве в семье военного. Известность в стране она получила как Доктор Лиза. Она окончила 2-й Московский государственный мединститут по специальности «детский врач-реаниматолог-анестезиолог». Затем жила в США и изучала там работу хосписов.

Вернувшись в Россию, Глинка приняла участие в работе Первого Московского хосписа, а потом основала хоспис при онкобольнице в Киеве.

Кроме того, она основала в Москве международную общественную организацию «Справедливая помощь». Учреждение принимало активное участие в сборе средств, одежды, лекарств для людей, пострадавших от стихийных бедствий и катастроф техногенного характера. Многие из этих акций проводились при участии Доктора Лизы. В 2016 году Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе.

Именины

В этот день именины отмечают Александр, Алексей и Петр.