20 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

20 декабря 2024 года в России отмечают День работника органов безопасности РФ, Международный день солидарности людей, День неудачника и Амвросимов день.

День работника органов безопасности РФ

Этот профессиональный праздник также называется Днем ФСБ РФ. Его учредили еще 20 декабря 1995 года.

Профессиональный праздник отмечают все, кто связан с органами госбезопасности России. Гражданские люди в эту дату почитают тех, кто защищает их интересы, а также страну от угроз. Во времена СССР 20 декабря еще называли Днем чекиста.

Международный день солидарности людей

Его отмечают 20 декабря с 2006 года. Дату учредила ООН.

В эту дату напоминают о том, что все люди должны быть солидарны друг с другом. В Международный день солидарности людей граждане всех стран должны проявлять единство, объединяться и бороться с нищетой. В эту дату население государств напоминает чиновникам о том, что они должны придерживаться международных договоренностей.

День неудачника

Неофициальная дата называется также Днем аутсайдера. Его отмечают в некоторых государствах мира.

Суть Дня неудачника в том, что даже если за человеком закрепился такой статус, и у него из раза в раз ничего не получается, он не должен отчаиваться. Необходимо продолжать упорно трудиться и тогда получится достигнуть высот. Из неудач, при этом, нужно делать выводы, а не опускать руки.

Амвросимов день

В эту дату отмечают память святого Амвросия Медиоланского. Он проживал в далеком IV веке на территории Италии. Работал епископом в христианской церкви.

Амвросий занимался проповедованием. Он был известен благодаря тому, что придумывал и пел гимны. Святой — один из четырех основных латинских учителей церкви.

Авторитет церковного деятеля в Италии был очень велик. У него получалось даже влиять на императора Феодосия Великого.

Во времена Руси с Амвросимова дня стартовала подготовка к Рождеству Христову.

Именины

Сегодня празднуются именины у Григория, Михаила, Василия, Галактиона, Антона, Михаила, Павла, Льва, Петра, Игнатия, Ивана и Сергея.