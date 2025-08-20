20 августа отмечают Всемирный день лени: как во время него отдохнуть

Всемирный день лени отмечают во всем мире 20 августа. Он появился в 1984 году в Колумбии, а затем начал становиться популярным по всему миру.

Многие люди негативно относятся к лени. Однако цель даты — напомнить, что всем нужно отдыхать. К тому же, нужно помнить, что лень часто появляется как следствие депрессии, переутомления, хронической усталости или проблем с иммунитетом.

В целом история даты связана с тем, что в 1984 году проводился очередной ежегодный Фестиваль промышленности, торговли и культуры в колумбийском Итагуи. Последний день мероприятия назывался Всемирным днем лени. Во время него посетителям нужно было расслабиться, забыть о любых видах работы, развлечься или провести время с семьей, детьми. Было важное правило — нельзя было делать ничего, что доставляло дискомфорт.

Еще одна цель Всемирного дня лени — напомнить людям, что эффективность труда напрямую зависит от уровня усталости человека. Если он хорошо отдохнул, то покажет отличный результат. В противном случае эффективность будет падать.

Если есть возможность, 20 августа нужно много поспать, посетить SPA или сауну. Также необходимо меньше времени проводить в интернете, особенно, отвечая на рабочие вопросы. В остальном можно выбирать любой вид отдыха.