20 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Всемирный день лени, День рождения Чебурашки, Всемирный день комара и День рождения букваря.

Всемирный день лени

Необычный праздник появился в Колумбии в 1984 году. Он отмечается во всем мире, хотя и не носит официального статуса. У праздника шуточное название. Он напоминает, что люди нуждаются в отдыхе.

Этот день нужно посвятить себе, своим желаниям, а также близким людям. Например, в Колумбии 20 августа многие люди выносят в парки лежаки, вешают гамаки, надевают пижамы и демонстративно ничего не делают.

День рождения Чебурашки

В этом году культовому персонажу, любимцу миллионов детей исполняется 58 лет. Праздник появился в 2003 году, когда писатель Эдуард Успенский во время очередной благотворительной акции для детей рассказал, что ушастый зверек родился 20 августа.

Этот день — повод пересмотреть мультфильмы про Крокодила Гену и его милого друга. Также важно вспомнить о доброе и дружбе, которые очень важны не только для детей, но и для взрослых.

Всемирный день комара

Его справляют не с целью чествования жужжащего и кусающегося насекомого. Дата появилась по инициативе британского врача-паразитолога Рональда Росса. Именно он открыл тот факт, что малярию переносят самки комаров рода Anopheles. За это открытие он получил Нобелевскую премию.

Главная задача этой даты — привлечь внимание мира к малярии и повысить уровень знания людей об этой болезни, а также о методах ее профилактики. В этот день по всему миру проводят соответствующие лекции и семинары, распространяют баннеры и публикуют информацию в Сети.

День рождения букваря

Первый печатный букварь был создан на Московском печатном дворе 20 августа 1634 года. До этого грамоте обучали по книге библейских псалмов. Его автор — Василий Бурцов — печатник первой половины XVII века.

С тех пор букварь является основным источником обучения грамоте. С него начинается путь к знаниям любого школьника. Подлинное издание букваря Бурцова хранится в Российской государственной библиотеке.

Именины

Михаил, Василий, Алексей, Афанасий, Никанор, Петр, Иван, Антон, Александр, Митрофан.