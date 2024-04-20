20 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 года, в России празднуют День донора, а во всем мире — День поисков смысла в жизни.

День донора

День донора в России считается одним из важнейших праздников и посвящен в первую очередь тем, кто безвозмездно сдает в медучреждениях кровь, чтобы спасти чье-то здоровье или жизнь. Особое внимание стараются уделить здоровью самих доноров и дальнейшей их поддержке.

В праздничный день принято проводить лекции о донорстве и отвечать на все возникающие вопросы тех людей, которые еще не присоединились к рядам доноров, но думают об этом. Поводом для учреждения праздника стало первое успешное переливание крови петербургским акушером Андреем Вольфом роженице с акушерским кровотечением 20 апреля в 1832 году.

Все желающие выразить благодарность медикам и присоединиться к ряду доноров могут сдать кровь 20 апреля в своем населенном пункте.

День поисков смысла в жизни

Величайшие философы мира, такие как Сократ и Аристотель, посвятили свою жизнь поиску смыслов существования, как и для чего появилось человечество, а также есть ли какая-то цель для достижения каждым жителем планеты. Предполагается, что международный День поисков смысла в жизни придумали и начали отмечать те, кто много времени посвящает таким размышлениям.

Суть праздника заключается в том, чтобы обратить внимание людей на время, на реальность, на самих себя и окружающую среду вокруг, чтобы всем вместе порадоваться жизни на Земле.

День охоты на Королевского Кракозябра

Шуточный праздник День охоты на Королевского Кракозябра посвящен детству и создан для того, чтобы порадовать внутреннего ребенка. Создатели необычного праздника призывают и взрослых, и детей вооружиться 20 апреля мелками и нарисовать Кракозябров из своего детства.

Королевские Кракозябры — это необычные существа, которых дети рисуют обычно на асфальте или в тетради, когда только научились держать карандаш в руках. Цель праздника заключается в том, чтобы каждый человек улыбнулся и вспомнил свое детство.

День иконы Божией Матери Византийской

Верующие поклоняются иконе Божией Матери Византийской ежегодно 20 апреля. Икона была создана 7 апреля 732 года. С течением времени из Рима она попала на территорию современной России, где в 1709 году ей поклонялся император Петр Великий после Полтавской битвы.

В этот день прихожане поют песнь хвалебную Пресвятой Богородице и молятся за здравие близких и упокой усопших.

Именины

Именины 20 апреля отмечают Петр, Георгий, Аркадий, Даниил, Акулина и Евдокия.