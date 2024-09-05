2 участка за рубль предоставили в Солнечногорске для импортозамещения в этом году

Два участка промышленного назначения предоставили инвесторам в аренду за рубль без проведения торгов в городском округе Солнечногорск в 2024 году по программе импортозамещения. Она реализуется в Московской области с 2022 года по инициативе губернатора региона для преодоления санкционного давления, сообщает пресс-служба администрации округа.

Мерой поддержки воспользовались ООО «СТЭЛЛАР ВЭЙ» и ООО «СЕ». Первая компания ориентирована на строительство заводов в Московской области по производству горно-шахтного оборудования под собственным брендом Stellar на основе технологических достижений компаний Rimea и Anchises technology co. LTD (Китай). ООО «СЕ» планирует разместить современный комплекс с собственным производством роботов-дояров.

«Все инвесторы довольны: участки подбирали совместно, сопровождаем, помогаем с коммуникациями. Вместе с правительством Московской области и инвесторами, которые готовы в городском округе Солнечногорск реализовывать свои проекты, работаем единым целым», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Елена Татарчук.

Всего с начала действия региональной программы поддержки импортозамещения 11 инвесторов получили льготные земельные участки в аренду за рубль в Солнечногорске.

Подать заявку на получение земельного участка без торгов по ставке 1 рубль в год могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые готовы развивать бизнес в области сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и одежды, химических веществ, лекарств, компьютеров, электроники, оптических и пластмассовых изделий и других сферах.

Если инвестор еще не выбрал земельный участок, заявку на подбор можно подать на инвестиционном портале Московской области. В течение трех дней придет ответ с возможными вариантами, которые наиболее соответствуют техническим характеристикам проекта. После выбора земельного участка предпринимателю нужно подать заявку на его предоставление через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.