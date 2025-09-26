2 тысячи лет: эксперты рассказали о связи между Крымом и Китаем

История отношений Крыма и Китая насчитывает 2 тысячи лет. Например, один из сарматских вождей I века, чьи вещи археологи нашли в Бахчисарайском районе, контролировал торговые караваны из Китая в Римскую империю, сообщает «Крымская газета» .

Обнаружение остатков шкатулок, служивших дамам для хранения украшений и ароматных масел, служит подтверждением этой гипотезы.

Миниатюрные сундучки отличались черным лаковым покрытием и красным геометрическим узором. Неудивительно, что рецепт лака тщательно оберегался. Хотя дерево и разрушилось со временем, превосходное состояние покрытия позволило реконструировать эти неповторимые артефакты.

Подобные предметы обрели популярность в Китае в начале новой эры и являлись признаком высокого социального статуса. Аналогичную престижную роль играли эти, казалось бы, простые коробочки и у сарматских аристократок, захороненных на побережье Понта около двух тысячелетий назад.

