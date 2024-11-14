2 тыс жителей Балашихи получили бесплатные санаторно-курортные путевки в 2024 году

Бесплатные санаторно-курортные путевки получают федеральные и региональные льготники, а инвалиды 1 группы и дети-инвалиды имеют право получить путевку также и для сопровождающего лица. Путевка в санаторий предоставляется по медицинским показаниям. Длительность санаторно-курортного лечения составляет от 18 до 24 дней. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В этом году 30 тыс. льготников Подмосковья получат бесплатные путевки в санаторий. Электронная путевка — это удобно, она приходит жителю в личном кабинете, важно не пропустить уведомление и дать согласие на получение. Вместе с путевкой федеральным льготникам автоматически оформляются электронные талоны на проезд, по которым можно приобрести бесплатные билеты», — рассказали в министерстве социального развития Подмосковья.

Услуга по обеспечению бесплатными санаторно-курортными путевками предоставляется льготным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области. Получить бесплатную путевку в санаторий можно в соответствии с медицинскими показаниями лечащего врача и рекомендованными медицинской справкой по форме № 070/у сезоном и местом прохождения оздоровления. Срок действия справки составляет 12 месяцев.

Путевки предоставляются гражданам в санаторно-курортные организации, расположенные на территории РФ, в порядке очередности. В настоящее время к заявлению больше не нужно прикреплять медицинскую справку, информация поступает автоматически из медицинских организаций Московской области.

С 2024 года путевки предоставляются в электронном виде, информация о санаторно — курортной организации, сроках заезда направляется жителям Подмосковья в личный кабинет на региональном портале госуслуг. За получением бланка путевки приходить не надо, так как санатории теперь принимают льготников по направляемым им реестрам.

«С начала 2024 года по бесплатным санаторно-курортным путевкам прошли оздоровление 1990 жителя городского округа Балашиха, из них 705 инвалида, 217 детей-инвалидов и сопровождающих их лиц, а также 858 пенсионеров. Путевки предоставлялись на курорты Крыма и Краснодарского края, Кавказских Минеральных вод, а также средней полосы России и Подмосковья», — рассказал начальник управления социальной защиты Игорь Мамонкин.

Заявление можно подать через региональный портал государственных услуг по ссылке.

Там же можно проверить очередность на обеспечение путевкой на санаторно-курортное лечение.

Если у вас есть вопросы, связанные с назначением мер социальной поддержки, вы всегда можете обратиться за консультацией по единому телефону горячей линии 122 добавочный 6 или в Telegram-чате «Социалка.Балашиха».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.