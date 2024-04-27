2 тыс родителей выпускников с ОВЗ посетили собрание по инклюзивному образованию

В профессиональных и высших образовательных организациях Московской области прошло собрание для родителей выпускников 9-х и 11-х классов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В собрании поучаствовали свыше 2 тыс. родителей будущих абитуриентов. Они смогли присутствовать на мероприятии как очно, так и в онлайн-режиме.

В первой части мероприятия родители познакомились с системой инклюзивного профессионального образования в регионе, правилами приема и обучения для указанной категории обучающихся, а также получили консультационно-методическую поддержку.

Во второй части собрания родители узнали об условиях обучения, специальностях и профессиях, реализуемых в организациях. Они встретились с представителями работодателей, психолого-медико-педагогических комиссий, общественных организаций инвалидов и родительской общественности.

Родители также получили индивидуальные консультации от специалистов по сопровождению инклюзивного образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.