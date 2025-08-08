2 тыс договоров на обслуживание оборудования газа в Подмосковье заключены онлайн

На региональном портале госуслуг заключено более 2 тыс. договоров на техобслуживание газового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования» доступна портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью». Чтобы воспользоваться ею, необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму.

Договор поступит в личный кабинет заявителя, а подписать его можно с помощью Госключа. Заключённый договор в электронном виде появится в личном кабинете на регпортале. С ним можно в электронном формате заказать: ремонт или замену газового оборудования, поверку приборов учёта газа, возобновление подачи газа после устранения неполадок.

Электронное заявление могут подать физические лица, которые являются собственниками либо нанимателями жилого дома или квартиры в многоквартирном доме.

Эксперимент по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования проводится в Московской области совместно с федеральным правительством.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.