2 тыс браков зарегистрировали в подмосковных МФЦ с начала года

В Подмосковье пары могут выбрать скромную альтернативу пышной свадьбе — заключение брака в МФЦ. С начала этого года в МФЦ региона зарегистрировано 2 тыс. браков. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Московской области.

«В спокойной обстановке сотрудник ЗАГСа задаст важные вопросы и выдаст свидетельство о заключении брака», — сказала первый зампредседателя правительства региона Людмила Болатаева.

Выбрать регистрацию в МФЦ можно при подаче заявления на региональном портале госуслуг.

«Мы выводим церемонии регистрации брака на максимально комфортный уровень. Каждая пара может выбрать локацию по своим критериям. Так с начала года порядка 2,5 тыс. пар выбрали выездную площадку, а 250 пар с начала сезона предпочли роспись в парках Подмосковья», — Людмила Болатаева.

Первый канал о свадьбах в Подмосковье, а подать заявление и оставаться в курсе трендов можно на wedding.mosreg.ru.

По указу Президента России 2024 год объявлен Годом семьи.

В Московской области статусом органа опеки и попечительства наделили министерство социального развития. Оно помогает недееспособным гражданам, тем, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности. Кроме того, в его компетенции — сфера социальной защиты. На выплаты, льготы и другую соцпомощь могут рассчитывать многодетные семьи, инвалиды и их родственники, пенсионеры, малоимущие, люди в сложной жизненной ситуации и иные категории граждан.