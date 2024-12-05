2 тонны гумпомощи отправили из Балашихи в зону СВО

2 тонны гуманитарной помощи отправили из Балашихи на освобожденные территории. В сборе важного груза принимали участие глава округа Сергей Юров, депутаты городского совета партии «Единая Россия», волонтеры регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, предприниматели и жители округа. В составе гумпомощи: продукты питания, крупы, средства личной гигиены, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодня в рамках акции «Доброе дело», которая приурочена к 23-летию «Единой России», вместе с городскими депутатами — членами партии, волонтерами регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья», нашими жителями и предприятиями собрали и отправили в распределительный центр 2 тонны гуманитарной помощи. Ценный груз из Подмосковья в ближайшие дни отправится к жителям освобожденных территорий и нашим бойцам», — прокомментировал глава Балашихи Сергей Юров.

Гуманитарный груз из Балашихи отправится в распределительный центр «Единой России» в Реутов, где собирают помощь со всех муниципалитетов Подмосковья. После важный груз отправится на освобожденные территории.

Гуманитарную помощь отправляют в рамках акции «Доброе дело», приуроченной к празднованию 23-летия со дня образования партии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.