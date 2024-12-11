2 тонны гуманитарного груза отправили из Балашихи в зону проведения СВО

Помощь отправят в подразделение, где служит мобилизованный из Балашихи с позывным «Гагарин». В состав груза вошли необходимые для выполнения боевых задач вещи: дизельные генераторы, аккумуляторы, шины, маскировочные сети, тепловые пушки, набор инструментов, антидроновое оборудование. В отправке груза приняли участие первый заместитель главы округа Балашиха Сергей Лукичев и заместитель главы Алексей Ковалев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«С первого дня специальной военной операции мы находимся в постоянном контакте с нашими бойцами. Мы уже не первый раз передаем гуманитарную помощь для подразделения, где служит боец с позывным «Гагарин». От ребят поступил запрос, мы при поддержке главы города собрали все, о чем нас просили. И уже сегодня помощь отправится в подразделение», — сказал Алексей Ковалев.

Если и вы хотите помочь, в Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи:

в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1;

в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7;

на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.