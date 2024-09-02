2 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

2 сентября в России отмечается сразу два важных дня — День окончания Второй мировой войны и День патрульно-постовой службы. Любители сладкого могут отметить день черничного мороженого, а верующие могут почтить память пророка Самуила.

День окончания Второй мировой войны

Официально праздновать день окончания Второй мировой войны в России начали с 2010 года. Тогда 23 июля издали ФЗ «О внесении изменений в ст. 1.1 Федерального закона „О днях воинской славы и памятных датах России“». Но для многих эта дата стала значимым событием еще в 1945 году. В 2024 году ее отметят в 15-й раз на государственном уровне.

В памятный день принято вспоминать всех павших во времена Второй мировой войны. Особые торжества проводят на Сахалине и Курильских островах. В этот день чтут память всех солдат, которые пожертвовали собой за наше светлое будущее.

День патрульно-постовой службы полиции

Ежегодно 2 сентября сотрудники и ветераны патрульно-постовой службы празднуют профессиональный день. Как правило, в торжественных мероприятиях участвуют все, кто имеет отношение к этой важной профессии.

На официальном уровне день ППС в России будет отмечаться всего в 22-й раз. Праздник учредили в 2002 году. Его приурочили к публикации «Инструкции постовому милиционеру» Центральным административным управлением НКВД 2 сентября 1923 года. При этом история профессии началась задолго до этой даты. Первые упоминания о ППС появились во времена Российской империи, в 1811 году, когда людям огласили «Положение о внутренней страже».

В праздничный день особо отличившимся служащим вручают внеочередные звания и другие награды. В ведомствах проходят торжественные мероприятия.

День черничного эскимо на палочке

Эскимо — это неотъемлемый атрибут лета, которое стремительно пронеслось мимо нас. Черника — ягода, сезон которой длится с июля по сентябрь включительно. А все вместе — это может стать вкусным лакомством в виде мороженого.

Именно день черничного эскимо отмечается в США и ряде других стран 2 сентября. Любители мороженого могут присоединиться к празднующим и насладиться вкусом лета перед холодной зимой.

Самойлов день

Православная церковь 2 сентября чтит память пророка Самуила, которого в народе считают покровителем обиженных и обездоленных людей. Этот день считается праздником отцов и мужей и также носит второе название — Самойлов день. Дочери и жены должны заботиться о старших мужчинах в семье через преподнесение подарков и готовки блюд, которыми накрывали праздничный стол.

В этот день также принято наблюдать за поведением белок и кротов. Если белки активно запасают еду к зиме, а кроты активно утепляют норы, то приближающаяся зима будет холодной. Об этом же свидетельствуют мыши, которые перебегают с полей в дома. Если же высоко в небе замечены журавли, значит осень будет теплой.

Именины

Именины 2 сентября празднуют Самуил, Севир, Максим, Иван, Александр, Владимир, Тимофей, Николай, Виктор, Степан, Федор и Лев.