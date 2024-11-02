2 ноября: какой сегодня праздник, что было в этот день

2 ноября — дата, богатая на самые разнообразные события и памятные даты. Сегодня отмечается два важных международных события: День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов и День признания Санкт-Петербурга.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Сегодня мир отмечает Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Эта дата была установлена Генеральной ассамблеей ООН в 2013 году как напоминание о необходимости защиты представителей СМИ.

Этот день вызывает в общественности повышенное внимание к проблеме насильственных действий в отношении журналистов и необходимости привлечения к ответственности тех, кто пытается заглушить свободу слова. Во всем мире проводятся мероприятия, направленные на поддержку безопасности представителей СМИ и борьбу с безнаказанностью за нападения на них.

Всемирный день мужчин

2 ноября отмечается не только как обычный осенний день, но и как Всемирный день мужчин. Этот праздник появился в 1999 году по инициативе доктора Джерома Тилаксинга из Тринидада и Тобаго.

Он был создан для того, чтобы акцентировать внимание общественности на здоровье мужчин и мальчиков, поддерживать гендерное равенство и отдавать дань уважения мужским достижениям и вкладу в общество. Этот день также призван способствовать улучшению отношений между полами и поддерживать мужчин в их положительной роли в обществе.

День международного признания Санкт-Петербурга

Сегодняшний день также знаменателен событием, которое оставило значительный след в мировой истории и культуре. В этот день отмечают международное признание Санкт-Петербурга как города, обладающего уникальным историческим и культурным наследием.

Санкт-Петербург, основанный Петром Великим в начале XVIII века как «окно в Европу», быстро стал важным центром политической, культурной и научной жизни России. Он был столицей Российской империи более двух веков, до Октябрьской революции 1917 года.

Этот особый статус привел к развитию города как места сосредоточения архитектурных шедевров, музеев и театров, которые привлекают миллионы туристов со всего мира до настоящего времени.

Димитриевская родительская суббота

2 ноября часто отмечается как Димитриевская родительская суббота, день, когда по православному календарю вспоминают усопших. Этот праздник приходится на субботу перед днем памяти Димитрия Солунского.

Сегодня принято посещать кладбища, украшать могилы родственников цветами и зажигать свечи, символизирующие вечную память.

Также верующие молятся за души усопших, просят упокоения и прощения грехов. Эта традиция подчеркивает связь поколений, важность поминовения предков и выражает уважение к памяти усопших.

Артемьев день

Сегодня также отмечается Артемьев день, посвященный памяти православного святого Артемия Веррского. В народных традициях этот день ассоциировался с окончанием осенних работ и подготовкой к зиме.

В прошлом крестьяне в этот период завершали сев озимых и готовили инвентарь к предстоящим холодам. Артемьев день также обладал некоторыми поверьями и приметами, например, считалось, что погода в этот день может предсказать характер предстоящей зимы.

Если на Артемьев день стояла ясная и солнечная погода, ждали мягкую и короткую зиму, а мороз и снег указывали на суровые и продолжительные холода.

Именины

Сегодня свои именины отмечают Трофим, Дмитрий, Федор, Мария, Александр, Иван, Ирина, Леонид и Павел.