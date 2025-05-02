2 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

2 мая отмечают Международный день Гарри Поттера и День садовода в России

Сегодня с праздниками можно поздравить садоводов и поклонников магической вселенной Гарри Поттера. Также отмечаются Всемирный день тунца и День памяти блаженной Матроны Московской.

Всемирный день тунца

Этот день был установлен ООН. Он призван привлечь внимание к важности оздоровления Мирового океана, обеспечения устойчивого рыболовства и производства продуктов питания из тунца.

Тунец и другие виды тунцовых — важный источник белка в рационах многих жителей мира. Мясо рыбы богато Омега-3, в нем есть белки, минералы, витамин В12 и другие полезные вещества.

Из-за уникальных свойств рыба находится под угрозой чрезмерного спроса. Из семи основных видов тунца 33,3% запасов вылавливают с нарушением биологических требований. Из-за чрезмерного вылова, экоугроз, вызванных деятельностью человека, и последствий изменения климата численность популяций и ареалы обитания тунцов значительно сократились, что поставило некоторые виды этих рыб на грань исчезновения.

Международный день Гарри Поттера

Ежегодно в разных странах мира отмечается день Гарри Поттера. Книги и фильмы о добром волшебнике и его друзьях известны многим поколениям жителей Земли.

Именно в этот день мальчик со шрамом уничтожил Волан-де-Морта. Он еще раз доказал, что даже долгая и тяжелая борьба приводит к победе, нужно только постараться.

Гарри Поттер научил детей добру, мужеству и смелости. В книгах и фильмах он вместе с друзьями борется против зла. Все они показали свое стремление избавить мир от зла и победили.

День садовода в России

Это неофициальный профессиональный праздник. Он актуален для тех, кто чувствует себя причастным к данному движению. В этот день люди отмечают успехи в садоводстве и огородничестве, обмениваются знаниями, идеями, опытом или наслаждаются свежим воздухом и природой.

Праздник появился в 2014 году. Его основал Российский союз огородников и дачников (РСОД).

Садовник — специалист по уходу за садом или другой озелененной территорией. Он ухаживает за растениями, поливает, пересаживает цветы, обрезает кроны деревьев и кустарников, рыхлит почву, пропалывает грядки, подравнивает газоны. Кроме того, он знает, как вырастить живую изгородь, сформировать альпийскую горку.

День памяти блаженной Матроны Московской

2 мая православные христиане вспоминают блаженную старицу Матрону — Матрену Никонову. Она родилась в 1881 году в деревне Себино Тульской губернии. От рождения девочка была слепой.

По поверьям, Матрена в 8 лет лечила больных и предсказывала будущее. В 18 лет у нее отнялись ноги.

В 1925 году Матрена переехала в Москву. Она жила у друзей и знакомых. Во время Великой Отечественной войны к ней приходили люди и спрашивали о своих близких, а она рассказывала, кто погиб, а кто жив.

Матрена предсказала свою смерть за три дня. Она скончалась 2 мая. Ее похоронили на Даниловском кладбище. Затем на ее могилу стали приходить паломники. В 1999 году Матрену канонизировали.

Святой Матроне молятся об излечении болезней, о здоровье близких.

День рождения императрицы Екатерины II

Екатерина II Великая, урожденная София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, родилась в 1729 году в обедневшей княжеской семье в Восточной Пруссии. С детства она отличалась любознательностью, способностями к учению, настойчивостью.

В 1744 году она приехала в Россию, чтобы стать женой будущего императора Петра III. В 1762 году Екатерина, совершив «бескровный переворот», заняла российский престол.

Она единственная из российских императриц удостоилась титула Великой. Время ее правления называют «Золотым веком» страны, а ее политика получила название «Просвещенного абсолютизма».

Екатерина II провела ряд реформ внутри страны (реорганизовала Сенат, объявила секуляризацию церковных земель и т. д.), а также проводила успешную внешнюю политику (русско-турецкие войны, присоединение территорий и другое).

День взятия Берлина

2 мая 1945 года войска Первого Белорусского фронта при содействии войск 1-го Украинского фронта полностью взяли Берлин.

Гарнизон, который отстаивал столицу Германии, в 15 часов 2 мая 1945 года прекратил сопротивление и сдался в плен. К вечеру советские войска взяли в плен в Берлине свыше 70 тыс. немецких солдат и офицеров.

В плен также взяли первого заместителя Геббельса по пропаганде и печати, доктора философии и истории Фриче. При допросе он рассказал, что Гитлер, Геббельс и вновь назначенный начальник Генштаба Кребс покончили жизнь самоубийством.

Именины

Сегодня именины празднуют Виктор, Георгий, Иван и Семен.