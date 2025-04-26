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2 лесных пожара ликвидировали в Подмосковье за минувшие сутки

25 апреля на территории гослесфонда Московской области обнаружили 2 пожара. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

При наземном патрулировании лесной охраной Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» в Озерном участковом лесничестве в 1 км от микрорайона ВНИИПО г. о. Балашихи.

Возгорание ликвидировали 12 человек личного состава лесопожарных формирований и 6 единиц техники за чуть более 3.5 часа.

С помощью системы мониторинга в Майском участковом лесничестве в 5 км от села Пустоша м.о Шатуры.

Возгорание ликвидировали 7 человек личного состава лесопожарных формирований и 3 единицы техники за чуть более 1.5 часа.

Причины пожаров — действия человека.

Подозреваемые в поджогах устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.