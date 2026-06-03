2 июня в Химках открылись 14 пришкольных лагерей

Летняя оздоровительная кампания стартовала 2 июня в Химках: в округе начали работу 14 пришкольных лагерей. За две смены здесь смогут отдохнуть более 2 тыс. детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, многие лагеря посвятили первую смену знакомству с культурным многообразием страны. В школе «Лига первых» для ребят подготовили программу о традициях и обычаях разных народов.

Кульминацией смены станет фестиваль народов России. Каждый отряд представит один из федеральных округов: школьники изучат его культуру, подготовят творческие номера, тематические экспозиции и национальные костюмы.

На открытии смены детям рассказали о распорядке дня и мерах безопасности, после чего прошли флешмобы, игры, викторины и спортивные соревнования. Программа включает образовательные, творческие и спортивные мероприятия, для участников организовано трехразовое питание.

«Пришкольные лагеря — это родные стены, знакомые педагоги и насыщенная программа. Пусть летние каникулы подарят ребятам яркие впечатления и только положительные эмоции», — отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.

После завершения летних смен школьные лагеря продолжат работу в осенние каникулы — с 5 по 9 октября. Планируется, что в них примут участие более 1,5 тыс. детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.