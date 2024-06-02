2 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

Ежегодно в первое воскресенье лета в России отмечают день мелиоратора, учрежденный в 2000 году президентом России Владимиром Путиным, также празднуют день здорового питания, в шутку отмечают день падающего шкафа, а в народе — день Тимофея Грядочника.

День мелиоратора

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День мелиоратора хоть и учрежден указом Путина в 2000 году, но не является официальный выходным в стране. Первое воскресенье июня считается профессиональным праздником всех, кто как-либо связан с сельским хозяйством — агрономы, инженеры, механики, фермеры и руководители предприятия, а также все, кто связан с выращиванием урожая.

Особое значение праздник имеет для жителей деревень, сел, которые ежегодно трудятся в полях и обеспечивают страну пшеницей, зерновыми продуктами и другими культурами, необходимыми для питания. Как правило, отмечают день медиоратора просветительской деятельностью, устраивают лекции и семинары, а также проходят курсы повышения квалификации.

День здорового питания и отказа от излишеств в еде

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Участники российской интернет-группы в 2011 году учредили праздник, посвященный правильному питанию. День здорового питания стал полной противоположностью американского Национального дня вседозволенности в еде — Дня обжорства.

Почитатели правильного питания напоминают людям о необходимости заботиться о здоровье посредством соблюдения баланса в пище и отказа от излишеств. Это в том числе влияет на продолжительность и качество жизни. Диетологи и психологи 2 июня проводят бесплатные встречи и мастер-классы, чтобы как можно больше людей научить правильно следить за рационом.

День падающих шкафов

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По одной из версий, празднование дня падающих шкафов берет начало в Древнем Риме. Тогда император Нерон приказал в центре Колизея установить огромные шкафы, а их полки наполнить различными трофеями — едой и предметами была. Затем на арену выходили гладиаторы, задача которых была забрать с собой как можно больше вещей и не уронить конструкцию.

Шуточный праздник падающих шкафов на сегодняшний день отмечают во многих странах мира. Люди украшают шкафы в своем жилье, а также делятся друг с другом забавными историями, которые связаны с падением предмета мебели в самый неподходящий момент или по курьезной причине.

Тимофей Грядочкник

2 июня в церковном календаре отмечено Днем святого Тимофея, князя Псковского, которого в народе прозвали Тимофеем Грядочником, так как празднование приходится в разгар огородного сезона.

Представители сельскохозяйственной деятельности молятся Тимофею Грядочнику и просят его о богатом урожае. В этот день внимательно следят за посадками. Если на молодых растениях желтеют листья или они вянут, это считается признаком сглаза посадок соседями.

Если на Тимофея Грядочника идет ливень, то через полгода в это же число в народе ждали сильный снегопад. Если ко 2 июня на еле наросло много шишек, значит урожай крыжовника будет богатым.

Именины

Именины 2 июня отмечают Ян, Тимофей, Никита, Иосиф, Иван, Алексей, Александр и Сюзанна.