2 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня с профессиональным праздником можно поздравить спортивных журналистов, а также отметить Всемирный день НЛО.

Международный день спортивного журналиста

Он отмечается во многих странах мира, начиная с 1995 года, по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.

Основанием для установления даты стало одно историческое событие. В этот день в 1924 году в Париже образована Международная ассоциация спортивной прессы, которая сегодня объединяет почти 150 национальных союзов журналистов из 130 государств мира.

В России тема развития спортивной журналистики чрезвычайно актуальна. В 2012 году в Сочи прошел первый Всероссийский форум-семинар спортивных журналистов, который позволил многим представителям СМИ повысить профнавыки и больше узнать о нюансах работы на крупных международных турнирах. И это не случайно, ведь в последние годы в РФ прошли такие крупные спортмероприятия, как XXVII Всемирная летняя Универсиада в Казани, XXII зимние Олимпийские игры в Сочи и финал чемпионата мира по футболу.

С 1990 года в стране существует Федерация спортивных журналистов, которая объединяет профессионалов более 80 субъектов РФ.

Всемирный день НЛО

Его еще называют День уфолога. Этот праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение.

Термин «уфология» происходит от аббревиатуры UFO (Unidentified Flying Object), аналогичный русскому НЛО — «неопознанный летающий объект».

Выбор даты для международного праздника связан с тем, что предположительно в конце июня или в начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэлл американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Многие уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами.

Научное сообщество пока не признало уфологию наукой. Тем не менее, во многих странах мира существуют крупные организации и центры уфологических исследований, где трудятся вполне авторитетные ученые.

Зосима Пчельник

Православные христиане 2 июля вспоминают память святого Зосимы. Он посвятил свою жизнь молитвам и совершению добрых дел. За свою веру Зосиму заключили в темницу и обезглавили.

В народном календаре с Зосимой связано несколько дней. Все они, в свою очередь, связаны с пчелами. На июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи, заливать соты.

У пчеловодов были распространены разные обычаи. Например, они селили под крышками ульев синиц, чтобы они уничтожали вредителей. Кроме того, выполнялись и ритуальные обычаи: для духа-покровителя пчеловодства в землю закапывали кувшин с медовухой.

День рождения химика-органика Александра Зайцева

Он родился в 1841 году в Казани. После окончания Казанского университета в 1862 году Зайцев три года работал в лабораториях Кольбе и Вюрца. В 1871 году, после защиты докторской диссертации был утвержден ординарным профессором Казанского университета.

Зайцев опубликовал 38 исследований, свыше100 выполнено его учениками совместно с ним или под его руководством. Разработанные ученым и его учениками методы синтеза при помощи галоген-цинкорганических соединений позволили получить большое число предельных и непредельных спиртов и их производных.

Большое теоретическое значение имеют его исследования о порядке присоединения элементов галогеноводородов к непредельным углеводородам и отщепления от алкилгалогенидов (правило Зайцева).

Именины

Именины в этот день празднуют Иван и Фаддей.