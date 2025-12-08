+2 градуса ожидается в Московском регионе в понедельник
В Подмосковье и столице в понедельник будет облачно, температура прогнозируется 0 — плюс 2 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается преимущественно без осадков.
Южный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится ниже 0, она прогнозируется минус 3 — минус 1 градус, днем 9 декабря — от минус 2 до 0. Пройдет небольшой снег.
