+2 градуса ожидается в Московском регионе в понедельник

Общество

В Подмосковье и столице в понедельник будет облачно, температура прогнозируется 0 — плюс 2 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ожидается преимущественно без осадков.

Южный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст.

Предстоящей ночью температура опустится ниже 0, она прогнозируется минус 3 — минус 1 градус, днем 9 декабря — от минус 2 до 0. Пройдет небольшой снег.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.