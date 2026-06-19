2 года не отдавал деньги: суд удовлетворил иск к организатору концерта Михайлова

В Самарской области суд частично удовлетворил иск местной жительницы к организатору отмененного концерта Стаса Михайлова. Ей присудили стоимость билетов и компенсации, сообщает АиФ в Самаре .

Мировой судья судебного участка № 120 Чапаевска Самарской области рассмотрел спор гражданки с организатором несостоявшегося концерта народного артиста России Стаса Михайлова.

Женщина купила билеты в подарок родственникам на выступление, запланированное на апрель 2024 года. Концерт несколько раз переносили, а затем полностью отменили.

Самарчанка почти два года пыталась вернуть деньги, но организатор не реагировал на обращения. После этого Управление Роспотребнадзора по Самарской области провело проверку и обратилось в суд в защиту ее прав.

Суд признал требования обоснованными. С организатора взыскали стоимость билетов, неустойку, убытки, компенсацию морального вреда и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования. Общая сумма штрафных санкций составила 67 500 рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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