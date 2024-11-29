2 детских сада и 3 школы капитально отремонтируют в Балашихе в 2025 году

В Балашихе в 2025 году будет капитально отремонтировано 2 детсада и 3 школы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Об этом стало известно в ходе подведения итогов первого учебного полугодия в сфере образования в Балашихе. Участие в круглом столе приняли председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, заместитель министра образования Московской области Наталия Ширинкина, глава округа Сергей Юров, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, начальник управления по образованию администрации округа Александра Зубова, руководители и педагоги образовательных учреждений.

В следующем году в городском округе работы проведут в:

— Школе N18 в микрорайоне Агрогородок,

— Школе № 32,

— Первом корпусе гимназии № 1 на Шоссе Энтузиастов, 56,

— Дошкольном отделении № 17 средней образовательной школы № 7, расположенном на улице Маяковского, 6,

— Дошкольном отделении № 23 Гимназии № 1 на Советской улице, 34, стр. 1 в микрорайоне Железнодорожный.

Помимо этого, в ЖК «Героев» будет построена школа на 1320 мест. Также планируется приступить к проектированию образовательных комплексов в микрорайоне Авиаторов и деревне Федурново.

«Хочу поблагодарить губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, правительство Московской области за то, что Балашиха — один из первых муниципалитетов, где строятся и капитально ремонтируются объекты образования за счет регионального бюджета. Это позволило уже отремонтировать большое количество объектов и построить планы на 2025 и последующие годы», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

В 2024 году в Балашихе после капитального ремонта открылся детский сад № 26 «Улыбка» в микрорайоне Железнодорожный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.