2 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня с профессиональным праздником поздравляют банковских работников и 2D-художников. Еще можно отметить Всемирный день компьютерной грамотности.

День банковского работника России

В России есть как минимум три даты, когда работники банков могут принимать поздравления — 8 сентября (День финансиста), 12 ноября (День работников банка) и 2 декабря — День банковского работника. С последней датой все не до конца ясно, так как на государственном уровне праздник так и не был установлен.

Однако именно 2 декабря 1990 года был принят первый в новейшей истории Федеральный закон о ЦБ РФ, который и стал основанием для формирования современной банковской системы страны.

Работник банка — престижная профессия, за которой скрывается упорный и кропотливый труд, многочисленные переработки и ответственность. Поэтому сотрудники банков заслужили поздравления в свой пусть и неофициальный профессиональный праздник.

День 2D-художников

Еще один неофициальный профессиональный праздник отмечают 2 декабря на мировом уровне. В этот день чествуют дизайнеров двухмерной компьютерной графики. Выбор на эту дату пал из-за созвучия профессии с календарем, 2D — 2 December.

Художники «мультяшного стиля» появились относительно недавно, именно они рисуют персонажей для компьютерных игр. Чаще всего сюжеты создаются сначала от руки, а уже затем переносятся в специальные программы.

Для людей этой профессии фантазия и трудолюбие важнее художественного образования, а их работам радуются и дети, и взрослые.

Международный день борьбы за отмену рабства

У борьбы с рабством большая история. Значимым событием в ней считается дата принятия Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами — 2 декабря 1949 года.

Несмотря на то, что большинству стран в массовом понимании удалось искоренить рабство, торговля людьми процветает и сегодня. Это и военный плен, и продажа невест, и насильственная вербовка детей-солдат, и сексуальная эксплуатация, и принудительный труд. Список большой и он не торопится сокращаться.

По данным ООН, в разных формах рабства сегодня находятся порядка 40,3 млн людей, многие из них дети. На привлечение внимания мирового сообщества к этой чудовищной проблеме и направлен Международный день борьбы за отмену рабства.

Всемирный день компьютерной грамотности

Его отмечают с 2001 года. IT-компании и образовательные учреждения стараются пробудить интерес граждан к получению соответствующих навыков. Также среди задач — обратить внимание общественности на важность доступа к современным технологиям как одного из показателей качества жизни, способствовать повышению уровня компьютерной грамотности и развитию качественного IT-образования по всему миру, в особенности в развивающихся странах.

Цифровой грамотностью обладают люди, которые умеют пользоваться стационарным компьютером, ноутбуком, планшетом, смартфоном или другим IT-устройством.

Аустерлицкое сражение

Благодаря роману Льва Толстого «Война и мир» Аустерлицкое сражение хотя бы отдаленно знакомо большинству выпускников российских школ. Битва эта началась 2 декабря 1805 года и стала победоносной для армии Наполеона.

Генерал Михаил Кутузов, который изначально не хотел вступать в это сражение, был ранен. Из-за мечтаний императора Александра I о немедленной боевой славе, русско-австрийские войска понесли колоссальные потери, треть армии — 27 тыс. человек — остались на поле боя.

Уже 26 декабря в Пресбурге Австрия и Франция подписали мир, по которому Венеция, Истрия, Далмация отходили к наполеоновскому Итальянскому королевству, а Тироль — к союзнику Наполеона Баварии.

Авдей Радетель

Память одного из 12 малых библейских пророков святого Авдея отмечают 2 декабря. Книга его пророчеств состоит всего из одной главы, однако на Руси люди именно ему вверяли заботу о семейном благополучии и домашнем хозяйстве. Он получил прозвище Радетель.

С его днем связаны забавные поверья, например нужно было обойти весь дом с топором и его обухом постучать по дверным косякам и оконным рамам. Так закрывали путь в дом для нечисти.

А еще на Авдея старались поменьше выходить на улицу, береглись от простуды и лихих болезней. Лучше всего 2 декабря провести в тепле с горячими напитками.

Именины

В этот день именины отмечают Адриан, Александр, Валентин, Вениамин, Геннадий, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Порфирий, Семен, Сергей, Тимофей, Федор и Яков.