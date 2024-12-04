2 автомобиля получили ветераны СВО из Подмосковья

В едином центре поддержки участников специальной военной операции в Москве прошла церемония передачи автомобилей с ручным управлением ветеранам СВО с тяжелой инвалидностью. Ключи от машин вручили 6 героям из Москвы и Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

«Мы вручаем автомобили с ручным управлением как техническое средство реабилитации, которое позволяет учиться, работать, помогать близким. Эту инициативу фонда «Защитники Отечества» ранее поддержал президент России Владимир Путин. Уже передали героям со всей страны 82 такие машины. Сейчас работаем над развитием инициативы и до конца 2025 года планируем обеспечить автомобилями еще 500 ветеранов. Транспортное средство расширяет возможности защитников. Мы хотим, чтобы они вели активный образ жизни: занимались спортом, осваивали новые профессии, всей семьей проводили досуг — и создаем для этого все условия, выстраиваем деятельность на основе обратной связи, опираясь на мнение ветеранов и их близких. Многие из них трудятся в фонде «Защитники Отечества» и военно-социальном центре министерства обороны России, своим примером вдохновляют тысячи людей. В этом их большая заслуга», — подчеркнула статс-секретарь — заместитель Минобороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

После церемонии председатель фонда встретилась с ветеранами и членами их семей. Они обсудили меры поддержки, которые предлагает фонд, а также перспективы их совершенствования. В первую очередь речь шла об обеспечении героев техническими средствами реабилитации и адаптации жилья под нужды защитников.

Отдельно председатель фонда отметила важность психологической помощи героям и их близким, в том числе рассказала участникам встречи о запуске платформы СВОИРОДНЫЕ.РФ, где собраны универсальные речевые модули, курсы и другие материалы, которые должны помочь в случае психологических проблем.

Также Анна Цивилева рассказала о программах обучения, трудоустройства и адаптивного спорта. Все это в совокупности обеспечивает комплексную реабилитацию и ресоциализацию.

«Социальный координатор постоянно был со мной на связи по любым возникающим вопросам и приближал сегодняшнее событие. Также сейчас благодаря фонду у меня дома проводятся работы по адаптации квартиры. Уже сняли все замеры, начали монтировать кухню. Ожидаю, что к Новому году будет подарок», — отметил Сергей, ветеран СВО из городского округа Балашиха, — один из Подмосковных ветеранов, получивших автомобиль.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.