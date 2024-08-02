2 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня в России отмечается День Воздушно-десантных войск, а также Ильин день. В народе говорят, что с этого праздника заканчивается лето. Также ежегодно 2 августа в мире отмечают день рождения почтового ящика.

День Воздушно-десантных войск

Указом президента № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» 2 августа утвержден как памятный день, призванный повысить престиж службы в Военно-воздушных войсках России, которые по праву считаются элитными.

Российские десантники отличаются от других бойцов российской армии массовым героизмом. Бойцы ВДВ активно принимали участие в защите страны как во времена Великой Отечественной войны, в горячих точках страны и зарубежья, а также сейчас — во время проведения специальной военной операции на Украине.

Традиционно в этот день во всех городах России проходят памятные мероприятия, где чтут память погибших воинов, и праздничные — где чествуют элитные войска страны, которые и сегодня находятся на страже.

Ильин день

В народе 2 августа отмечается народно-христианский праздник — Ильин день, который стал заменой языческому обряду, посвященному богу-громовержцу Перуну. Прихожане православной церкви в этот же день чтут память святого пророка Илии.

Считается, что с этого дня заканчивается летний купальный сезон. Согласно легенде, когда святой Илия отправился на небо на колеснице, у одной из лошадей отлетела подкова и упала в воду, сделав ее холодной. Те, кто купаются в Ильин день или после него — рискуют заболеть.

День рождения почтового ящика

В современном мире люди отвыкли писать бумажные письма и отправлять их друг другу почтой из-за наличия возможности мгновенного общения за счет мобильной связи. Но так было не всегда. Еще до начала нулевых годов XXI века почта была одним из важных звеньев в общении друзей и родственников, которые живут далеко друг от друга.

Согласно историческим данным, день рождения почтового ящика стали считать 2 августа 1858 года. Именно в этот день по всему Лондону установили первые ящики для писем и газет.

Именины

Именины 2 августа отмечают Ян, Федор, Тихон, Теодор, Сергей, Савва, Петр, Николай, Леонтий, Кузьма, Константин, Илья, Иван, Ибрагим, Ефим, Егор, Георгий, Афанасий, Алексей, Александр и Аарон.