2 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

2 апреля 2025 года отмечают Международный день детской книги, День единения народов России и Белоруссии, Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, праздник Фотиньи Колодезницы.

Международный день детской книги

Его отмечают в эту дату не просто так. Именно 2 апреля день рождения у великого датского писателя Ганса Христиана Андерсена. Он родился в 1805 году.

Дата учреждена, чтобы напомнить всем людям мира — необходимо читать добрые детские книги. Они необходимы, чтобы создавать интеллектуальный, духовный облик человека.

День единения народов России и Белоруссии

2 апреля 1996 года главы стран Борис Ельцин с Александром Лукашенко заключили Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии. В тот же день в 1997 году подписан договор О Союзе Белоруссии и России.

8 декабря 1999 года заключили Договор о создании Союзного государства. Также подписали программу действий обеих стран для выполнения условий договора. В дату отмечают сближение государств и объединение в Союзное государство при сохранении нацсуверенитета.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

Дату учредили в 2007 году, а начали отмечать с 2008 года. В этот день внимание привлечено к людям с аутизмом.

Организаторы хотят, чтобы люди помогали детям и взрослым, имеющим такую неизлечимую болезнь. Также внимание привлекается, чтобы улучшить уровень жизни.

Еще в эту дату напоминают, что людей с аутизмом во всем мире много.

Праздник Фотиньи Колодезницы

2 апреля отмечают память Фотиньи самарыняны (Светланы). Согласно Библии, именно у нее Иисус Христос попросил дать воды из колодца Иакова.

Когда Фотинья узнала его, то сразу поняла, что это Мессия. Затем женщина стала христианкой.

В 66 году Фотинья стала мученицей. Римляне сбросили ее в колодец. Совместно с женщиной страдали двое сыновей и четыре сестры.

Во времена Руси 2 апреля принято было пить воду из колодцев. В этот день она становилась лечебной.

Именины

Сегодня именины у Александры, Василия, Виктора, Виссариона, Германа, Ивана, Клавдии, Максима, Марии, Мирона, Никиты, Прасковьи, Светланы, Севастьяна, Сергея и Ульяны.