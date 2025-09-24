2 285 льготников Павловского Посада оформили бесплатный проезд с начала года

Социальная карта жителя Московской области стала неотъемлемой частью жизни граждан льготных категорий региона. Пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, дети, находящиеся под опекой, ветераны боевых действий — это далеко не полный перечень льготников, которым предоставляется возможность бесплатного проезда по Московской области, а также Москве. Это право активно реализуется жителями городского округа Павловский Посад, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В Павлово-Посадском городском округе с начала года 2 285 льготников обратилось за услугой по выпуску, продлению, перевыпуску и перекодировке социальной карты жителя Московской области в связи с изменившимися обстоятельствами. А всего в округе правом бесплатного проезда пользуются 26 350 льготников. Это одна из наиболее массовых и востребованных услуг», — заявил начальник соцзащиты Владимир Морозов.

Процедура переоформления социальных карт по разным обстоятельствам постоянно усовершенствуется, чем облегчает ее использование гражданами льготных категорий. Во всех МФЦ установлены специальные устройства для перекодировки социальных карт, что ускоряет процесс получения государственной услуги и возможности сразу воспользоваться бесплатным проездом.

Многие торговые сети по социальной карте жителя Московской области предоставляют дополнительно скидки на товары. Аптечные сети также стремятся не отставать и для людей, которые предъявляют социальную карту, предлагают лекарства по более низким ценам.

В эпоху информационных технологий важной задачей является снижение количества бумажных справок. С этой целью в настоящей момент проходит тестирование совместный с РАО «РЖД» проект по проезду с применением СНИЛС и паспорта в период изготовления льготнику социальной карты жителя Московской области.

Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно получить по телефону 122 далее 6 или в чатах вопросов и ответов в Telegram «Социалка. Ногинск-Электрогорск-Павловский Посад», «Социалка.Черноголовка» и «Социалка.Электросталь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.