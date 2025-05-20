1984: министерство заботы и благополучия жителей появилось в Липецкой области

В Липецкой области на здании Минсоцполитики заметили новую вывеску — «Министерство заботы и благополучия жителей». Многие сравнили название с ведомствами из романа Джорджа Оруэлла «1984», сообщает «Подъем» .

В Минсоцполитики рассказали, что название ведомства остается прежним, а на табличке представили неформальное наименование, которое «подчеркивает миссию» и более понятно жителям.

Цель работы министерства заключается в искренней заботе и помощи людям. Также в ведомстве добавили, что в Сети давно используют хештэг «забота48».

«Вот к этому мы стремимся, и именно это мы хотим подчеркнуть в нашем названии», — заявили в министерстве.

Пользователи Сети провели параллель с романом «1984». Кто-то предложил переименовать местный Минтранс в «министерство быстрой езды», а Минздрав — в «министерство осознанного отказа от болезней».