196 избирательных участков начали работать на выборах в Люберцах

В 8 часов в субботу в Люберцах открылись 196 избирательных участков, члены участковых избиркомов приступили к проведению голосования, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Выборы проходят в связи с избранием депутатов вновь образованного муниципального образования.

11 апреля все бюллетени были переданы в УИКи округа. Затем помещения для голосования были сданы под охрану.

Готовность избирательных участков для проведения выборов проверили на предмет безопасности.

Как уточнил председатель территориальной избирательной комиссии Анатолий Трубников, образовано восемь избирательных округов. В каждом изберут по четыре депутата. На местах за ходом голосования проследят 588 наблюдателей.