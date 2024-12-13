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195 млрд рублей направят из бюджета Подмосковья на развитие образования в 2025 году

На реализацию госпрограммы «Образование Подмосковья» в 2025 году в бюджете региона запланировано 195 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Основные задачи госпрограммы: модернизация системы дополнительного и профессионального образования, совершенствование сети образовательных организаций, развитие кадрового потенциала системы образованияи материально-технической базы образовательных организаций в Московской области.

Более 85% бюджета по госпрограмме заложено на общее образование, в том числе дошкольное. Цель — создание современных условий для эффективного функционирования системы общего образования, которая будет соответствовать требованиям инновационного развития Московской области и потребностям населения.

Бюджетом предусмотрено предоставление субвенций муниципалитетам области на финансовое обеспечение получения дошкольного и общего образования в муниципальных и частных дошкольных и общеобразовательных организациях; выплату пособий и доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций — молодым специалистам; выплату компенсаций работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся.

Субсидирование бюджетов муниципальных образований Подмосковья предусматривает организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов в муниципальных образовательных организациях; приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах; выплату грантов общеобразовательным организациям с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию.

Среди мер соцподдержки отдельных категорий граждан предусмотрены единовременные компенсационные выплаты педагогам, переехавшим на работу в сельские населенные пункты, а также поощрение лучших учителей и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.