19 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Каждый год 19 сентября отмечается День оружейника, Международный день подражания пиратам, а православные еще и вспоминают о чуде архистратига Михаила.

День оружейника

В эту дату в Российской Федерации отмечают профессиональный праздник сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и специалистов в развитии оружейного дела под названием День оружейника.

Основоположником праздника называют Михаила Калашникова, так как он выдвинул инициативу отмечать этот праздник на государственном уровне.

В 2011 году подписали указ об установлении Дня оружейника 19 сентября.

Международный день подражания пиратам

В этот день люди подражают разговору пиратов, а некоторые любители могут даже наряжаться в пиратские костюмы.

Идея создания праздника принадлежит американцам Марку Саммерсу и Джону Бауру. В 1995 году они представили себя в игре пиратами, используя при этом в разговоре пиратские словечки.

Баур и Саммерс выбрали 19 сентября для Дня подражания пиратам. До 2002 года данный праздник не привлекал широкого внимания, но благодаря статье Дэйва Бэрри о мероприятии узнали в мире, и у него появилось много поклонников. Постепенно традиция пришла в Канаду, Англию и Австралию.

Воспоминание чуда архистратига Михаила

Православные христиане 19 сентября вспоминают о чуде архистратига Михаила, которое произошло в IV веке. Архангела Михаила называют архистратигом, так как он является старшим воином, вождем воинства Господня.

Чудо заключалось в том, что архистраг Михаил предотвратил затопление храма, находившегося недалеко от города Иераполя. В день, когда на храм хотели напасть язычники и направили русла двух горных рек, чтобы затопить здание, он явился во плоти и открыл ударом жезла в горе расселину, в которую ушла вся вода.

День, в который это произошло, получил название Михайлова чуда.

Именины

В этот день свои именины отмечают Андрей, Всеволод, Архип, Денис, Давид, Иван, Дмитрий, Константин, Кирилл, Макар, Фекла и Михаил.