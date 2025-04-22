19 подмосковных школьников стали победителями технологической олимпиады

19 школьников из Московской области показали лучший результат на национальной технологической олимпиаде (НТО), которая проводится при координации министерства науки и высшего образования РФ совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» в рамках федерального проекта «Молодежь и дети». Регион занимает 4 место в рейтинге по количеству победителей и призеров, сообщает пресс-служба федерального проекта.

Соревновательный трек НТО для учащихся 8-11 классов проходил в течение двух месяцев в 11 регионах России. За это время юные инженеры смогли проявить себя в самых разных направлениях: от VR до урбанистики.

«Благодаря национальной технологической олимпиаде способные ребята со всей страны получают возможности для самореализации, в соответствии с национальной целью, поставленной Президентом Владимиром Путиным. Олимпиада проходит уже в десятый раз. В этом году она собрала около 220 тысяч заявок, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом. Победителями и призерами стали школьники и студенты из 50 регионов России, а также Белоруссии. Они смогут получить льготы при поступлении в вуз и приглашения на стажировки в ведущие компании», — сказал зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Во время заключительных этапов НТО школьники работали в командах и решали реальные инженерные задачи. Всего в финалах олимпиады в этом сезоне приняли участие порядка 2000 учащихся 8-11 классов из 72 регионов России и еще трех стран: Беларуси, Казахстана и Туркменистана.

«В России у молодежи есть все возможности, чтобы реализовать свой потенциал. Причем это касается как науки, так и предпринимательства, творчества, спорта и многих других направлений: этому посвящен целый национальный проект «Молодежь и дети». НТО президентской платформы — это яркий пример того, как уже в школьные и студенческие годы молодые люди могут пробовать себя в решении сложнейших задач, работать в командах, находить единомышленников и проектировать свое будущее и будущее своей страны. По результатам марафона финалов победителями и призерами стали свыше 450 финалистов. У ребят теперь есть возможность получить дополнительные баллы ЕГЭ по профильному предмету, а студенты смогут воспользоваться преимуществами при поступлении в магистратуру или пройти стажировку в ведущих компаниях страны. Убежден, что технологическое сообщество, которое создает олимпиада, только набирает обороты, и в самое ближайшее время мы будем узнавать все больше и больше имен выпускников НТО, и их открытия изменят не только Россию, но и весь мир», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.

В финале профиля «Технологии виртуальной реальности» среди призеров оказался Олег Хобот из лицея научно-инженерного профиля (Королев). В профиле «Разработка мобильных приложений» призовое место занял Дмитрий Шиляев, учащийся МОУ СОШ имени А. С. Попова (городской округ Власиха). Святослав Тверитнев из МБОУ «Черноголовская СОШ» (Черноголовка) стал призером в направлении «Аэрокосмические системы» (проводится при поддержке Госкорпорации «Роскосмос»). Победу в профиле «Автономные транспортные системы» одержали трое школьников из Долгопрудного — Константин Карманов, Никита Комков и Давид Сафаров, представляющие Физтех-лицей имени П. Л. Капицы. В «Ядерных технологиях» призёрами стали Иоанн Калмык из Зареченской школы (Одинцово), Виталий Симонов из МАОУ «СОШ № 13 с углубленным изучением отдельных предметов» (Электросталь) и Ярослав Масловиз СОШ № 15 (Электросталь). Кроме того, Виталий Симонов вошел в число призеров на совместном профиле НТО и Академии искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» –– «Искусственный интеллект».

В «Автоматизации бизнес-процессов» (проводится совместно с фирмой «1С») победителями стали Матвей Трохин из лицея № 4 (Красногорск) и Тимофей Карпов из МАОУ «СОШ № 13 с углубленным изучением отдельных предметов» (Электросталь). Призовые места заняли Алексей Герик из Яхромской школы № 1, Ахмед Азиев из Быковской школы (Подольск), Евгений Глазунов из школы имени Д. И. Зернова (Подольск) и Кирилл Алексашин из лицея № 4 (Красногорск). Глеб Шаханов из МОУ СОШ № 2 (Талдом) вошел в число призеров по направлению «Разработка компьютерных игр». Призером в профиле «Инфохимия» стал Владимир Лукьянчиков из Электростали, учащийся лицея № 14. В направлении «Цифровые сенсорные системы» призовое место занял Виталий Борисенко из гимназии № 14 (Орехово-Зуево). Кроме того, Московскую область на НТО представил Ярослав Пугин из Чехова из школы № 533, он стал победителем профиля «Программная инженерия в финансовых технологиях».

В учебном 2024/2025 году Национальная технологическая олимпиада отмечает свое десятилетие. За это время первые командные инженерные соревнования в стране смогли собрать огромное сообщество молодых и амбициозных ребят –– более 880 тысяч школьников и студентов. НТО проводится при координации Министерства науки и высшего образования совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Движения Первых, Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Проектный офис НТО развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ). Организационный комитет олимпиады возглавляют первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко и зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

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