19 новых «народных троп» обустроили в Щелкове в 2024 году

В этом году в городском округе Щелково в рамках программы «Пешком» было обустроено 19 «народных троп». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего в рамках программы за последние три года было обустроено более 140 «народных троп».

Программа «Пешком» направлена на благоустройство протоптанных жителями маршрутов. Места проведения работ выбираются исходя из запросов и пожеланий жителей, а также фактической потребности. Например, тропинки чаще всего используются по пути к образовательным и социальным учреждениям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.