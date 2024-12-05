19 катков зальют в Истре к новогодним праздникам

19 катков будет организовано в городском округе Истра для любителей катания на коньках в этом сезоне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Два катка с искусственным охлаждением открылись, и посетители уже получают удовольствие от катания. Это ледовые площадки в парке «Фабричный» и у МЦ «Мир». Эти локации будут работать при любых погодных условиях до самой весенней оттепели, а вот остальные 17 еще придется немного подождать, так как они будут заливаться в стабильную минусовую погоду, когда дневная температура будет держаться на отметке минус 7 градусов.

Для создания качественного ледового покрытия в естественных условиях необходима многослойность, заливка очередного слоя льда будет проводиться по мере замерзания предыдущего слоя, поэтому потребуется время.

Будут залиты хоккейные коробки и открытые ледовые площадки по следующим адресам:

д. Кострово, д. 17;

д. Покровское, ул. Майская вблизи Покровской школы;

с. Рождествено, ул. Сиреневый бульвар, д. 5 (ЖК «Новоснегиревский»);

с. Новопетровское, ул. Северная, за д. 49а;

п. Румянцево, Пролетарский пр-д, д. 1;

п. Курсаково, ул. Центральная, д. 1;

п. Глебовский, ул. Октябрьская, д. 71 А;

п. Первомайский, д. 33;

п. Северный, ул. Шоссейная;

г. Истра ул. Советская, д. 7а (хоккейная коробка);

г. Истра ул. Советская, д. 7а (ледовая площадка);

г. Истра, ул. Спортивная, д. 1;

г. Дедовск ул. Войкова, д. 17;

п. Агрогородок вблизи стадиона;

п. Снегири, ул. Московская;

с. Павловская Слобода, парковая зона, вблизи Павловской школы;

д. Павловское, д. 106, на территории Октябрьской школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.