19 юным жителям Каширы вручили паспорта РФ в торжественной обстановке

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов вручил паспорта и поздравил юных жителей округа, достигших 14 лет. Он передал им пожелания и напутствия губернатора Московской области Андрея Воробьева, зачитав от него поздравительную речь.

«Поздравляю вас с получением паспорта гражданина Российской Федерации. Для каждого, кто получает данный документ впервые, — это важное событие. Вы становитесь взрослыми, в полной мере несете ответственность за свои поступки и решения. Пусть вашими победами гордятся родители и наши любимая страна», — обратился к юным каширянам Михаил Шувалов.

С получением главного документа участников торжественной церемонии также поздравил председатель Совета депутатов городского округа Кашира Сергей Буров. Он подчеркнул, что вступление во взрослую жизнь накладывает большую ответственностью и одновременно открывает новые возможности, помогая реализовать мечты.

Мероприятие завершилось совместной фотографией на память.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.