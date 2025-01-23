19 юным жителям Электростали торжественно вручили первые паспорта РФ

В молодежном центре г. о. Электросталь прошло первое в этом году торжественное вручение паспортов в рамках акции «Мы — граждане России!». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

19 юных жителей нашего городского округа получили свой первый главный документ в жизни из рук заместителя главы г. о. Электросталь Сергея Андреевича Бобкова и заместителя начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по г. о. Электросталь Жанны Валерьевны Кирюшиной.

Получение паспорта гражданина Российской Федерации — это важное событие, теперь у ребят появляются не только новые возможности, но и новая ответственность. В таких мероприятиях с гордостью принимают участие не только школьники, но и их родители.

Каждый ребенок имеет возможность получить свой первый паспорт в торжественной обстановке — об этом необходимо сообщить специалисту во время подачи заявления.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.