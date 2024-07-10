19 юных жителей Можайска получили документ гражданина РФ

сегодня в 16:45

19 молодым людям торжественно вручили паспорта граждан Российской Федерации вместе с подарками в зале Можайского ЗАГСа, сообщает пресс-служба администрации Можайского горокруга.

В меропритии приняли участие глава Можайского округа Денис Мордвинцев совместно с председателем Совета депутатов Лидией Афанасьевой, депутатом Московской областной Думы Татьяной Сердюковой, депутатом округа и участником СВО Александром Князевым.

«Мы с удовольствием присоединяемся к поздравлениям! Желаем нашим юным жителям достигать своих целей и вносить свой вклад в процветание Можайского городского округа», — отметили в пресс-службе администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.