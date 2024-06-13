19 юных дмитровчан получили паспорта РФ

В центральном Дворце культуры «Созвездие» в Дмитрове прошла торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации представителям молодого поколения, достигшим 14 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Церемонию провели заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина и депутат Мособдумы Марина Шевченко.

В ходе мероприятия почетные гости поздравили ребят с вступлением во взрослую жизнь и пожелали им с честью нести звание гражданина Российской Федерации.

Для участия в мероприятии по вручению первого паспорта в 14 лет в торжественной обстановке необходимо подать заявление в МФЦ. Специалисты оформят заявку на участие. Заявление можно оформить в течение месяца после дня рождения.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.